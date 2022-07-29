تبوك 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واساختَتَمَ مهرجانُ المنتجات الزراعية الأول بمحافظة ضباء أمس ، فعالياتِه التي نظَّمَها فرعُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، حيث تجاوز عدد الحضور أربعة آلاف زائر خلال ثلاثة أيام.وأوضحَ مديرُ عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع الرويلي أنَّ المهرجانَ ضمَّ 20 عارضاً من مزارعي المحافظة، مشيراً إلى أنَّ فرعَ الوزارة يسعى من خلال هذه الفعاليات إلى مساعدة المزارعين بعرض منتجاتهم الزراعية وفتح قنوات تسويقية لها داخل المنطقة وخارجها، مثمِّناً دعمَ سموِّ أميرِ منطقة تبوك ودعم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المستمر للجهود التوعوية والإرشادية وإقامة الأنشطة، للمزارعين، واهتمامهما الدائم بكل ما من شأنه خدمتهم، والوقوف على المشكلات والمعوقات التي تواجهه، ومساعدتهم في حلِّها وتجاوزها.// انتهى //21:09ت م0084