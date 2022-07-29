الطائف 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واساكتسحَ "مرضي" لـ فيصل بن فهد الهاجري - اليوم - أشواطَ الفترة المسائية لفئة الحقايق ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان سموِّ وليِّ العهدِ للهجن 2022 لمسافة 3 كم، حيث حصل على المركز الأول بزمن قدره 4:52.068.وجاءت نتائج المراكز الأولى في بقية الأشواط الـ 11 الأخرى كالتالي : "شرارة" لـ فرج بن محمد آل رزق ،"خود" لـ ناصر بن سعود العجمي، "شواش" لـ ناجي بن مسفر العجمي، "النفاثة" لـ حسين بن علي القرشي، "المتحد" لـ حميد بن حرَّان الفلاسي، "مذكورة" لـ حاسن بن سعد القرشي، "مبشر" لـ محمد بن حمد الربيعان، "سيوف" لعبدالعزيز بن معلا السهلي, "شاهين" لـ علي بن محمد المري ، " أديل " لـ سعيد بن حمد البريصي, وأخيراً "شامخ " لـ سلطان بن سلمان المغيري.// انتهى //21:16ت م0086