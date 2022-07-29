الأممُ المتحدة 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسحَذَّرَتْ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم، من نقص شديد في خدمات الحماية للاجئين والمهاجرين نحو شمال أفريقيا وأوروبا، بمن فيهم الناجون من الاتجار بالبشر.وأشارَتْ المفوضيةُ، في تقريرٍ أصدَرَتْهُ اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى أنه يُترك بعض الضحايا ليموتوا في الصحراء، ويعاني آخرون من شتَّى أنواع العنف والتعذيب، والعديد من أشكال الإيذاء الجسدي والنفسي.وسلَّطَتِ الضوءَ على الثغرات في خدمات الحماية المتاحة، لا سيما في المأوى والوصول إلى العدالة وتحديد الناجين، وغيرها.// انتهى //21:50ت م0089