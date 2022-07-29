الرياض 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسنَظَّمَتْ هيئةُ فنونِ الطَّهي لقاءً افتراضياً مفتوحاً بعنوان "تذوق السعودية"، لتكثيف التواصل مع مجتمع الطهي وتحقيق تطلعاته، واستعراض جهود الهيئة ومبادراتها كمبادرة إدراج القوائم السعودية، وتوحيد قوائم الطعام، وبرنامج تعزيز القطاع المحلي.واُستُهِلَّ اللقاءُ بإيضاح مبادرة إدراج القوائم السعودية التي تسعى إلى تعزيز حضور الأطباق السعودية ضمن قوائم الطعام في معظم المطاعم والمؤسسات، بجانب دأبها الحثيث لتضمين المكونات والمحاصيل الغذائية المحلية في قطاع المأكولات والمشروبات؛مما يرفع وعي المجتمع بعروض وفنون الطهي.وتسهمُ مبادراتُ الهيئة بتشجيع القطاع الخاص وزيادة الحيوية في أطعمته المقّدمة من خلال إدراج الأطباق والمكونات المحلية في قوائمها، كما شرحَ اللقاءُ أهميةَ برنامج تعزيز القطاع المحلي وتوحيد قوائم الطعام، وتكريس وجود الغذاء السعودي وتقديمه لشرائح المجتمع والمهتمين بتجربته.وتناولَ اللقاءُ أحدَ الجوانب المهمة في الطهي وهو "فن تصميم الطعام"، واستخدامه العصري وتقنياته، بصفته فنًّا عالميًّا رائجًا يوليه الطهاةُ عنايةً بالغةً، ويعدُّ الشكلَ النهائي الذي يثيرُ حواس الزائر بسبب تنسيقه الجمالي والفني،إذْ يستكملُ جودة عناصر الطبق ومذاقه.// انتهى //22:37ت م0092