جدة 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسأبرمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" أمس مذكرة تعاون مع جمعية المبادرات المتميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية وتبني المبادرات ذات الاستدامة والجودة العالية، بحضور المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف بن عابد الزارع.وتستهدف مذكرة التعاون تنمية الجوانب التأهيلية وعقد الورش المتخصصة للرفع من قدرات المعلمين وكفاءتهم الفنية وزيادة جودة الأداء التعليمي لديهم.ومثل جامعة "كاوست" في التوقيع النائب والمشارك الأعلى لرئيس جامعة "كاوست" للتقدم الوطني الإستراتيجي الدكتورة نجاح بنت يوسف عشري، وجمعية المبادرات المتميزة رئيس مجلس الإدارة أسامة بن عبدالله الخريجي، بحضور الشركاء الإستراتيجيين من القطاع الخاص و القطاع الغير ربحي.وكانت جمعية المبادرات المتميزة قد انطلقت كمبادرة مجتمعية وفق رؤية ورسالة سامية وضعت لها الأهداف والبرامج لتحقيق النماء الفكري والتميز المهني في العملية التعليمية، ورفع حماس المعلم واعتزازه بمهنته، ودعم أفكاره، ومكافأة جهوده، والتأكيد على أهمية دور المعلم في المجتمع وتهيئة البيئة المحفزة من خلال تنفيذ " جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز " والفعاليات المصاحبة لها بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة.// انتهى //23:06ت م0094