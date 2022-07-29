الطائف 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسحقق الجواد العجب ابن الفحل نو ريسك الموري لإسطبل عذبه وتدريب محمد عمر وقيادة الخيال محمد الشريماء، جائزة الشوط السادس على مسافة 2000م للخيل العربية الأصيلة، خلال الحفل الـ (17) لسباقات موسم الطائف 2022 الذي أقيم اليوم على مضمار الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية.وضمن سباقات اليوم، حقق الجواد بيونق ابن الفحل باتريوت آكت لإسطبل ذيب المراقيب وتدريب زياد السرحاني وقيادة الخيال فواز وناس، جائزة الشوط الثامن بمسافة 2000م.وعلى ذات الصعيد، تتواصل السباقات غدًا على مضمار الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية ضمن سباقات الموسم، حيث ستضم أشواط متنوعة لمختلف الدرجات والأعمار في مقدمتها الشوط السادس ضمن السباق التحضيري لكأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله الفيصل، إضافة إلى الشوط السابع على جائزة تحدي نادي سباقات الخيل، والشوط الثامن على كأس نادي سباقات الخيل.// انتهى //23:09ت م0095