نيويورك 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعًا اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعًا 315.50 نقطة، بما يعادل 0.97%, ليغلق عند 32845.13 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 228.10 نقطة أو 1.88%, ليغلق عند 12390.69 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 57.86 نقطة أو 1.42%, ليغلق عند 4130.29 نقطة.// انتهى //23:25ت م0098