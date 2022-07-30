إسلام آباد 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسأبزرت الصحف الباكستانية اليوم عقد رئيس الوزراء شبهاز شريف اجتماعاً طارئاً لتكثيف جهود المؤسسات الحكومية لإغاثة المنكوبين من الفيضانات والسيول التي سببتها الأمطار الموسمية الغزيرة في أنحاء مختلفة من باكستان.واهتمت بتوزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ثلاثة آلاف سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في إقليم بلوشستان الباكستاني.وتناولت لقاء وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري بنظيره الصيني وانغ يي في طشقند، وتأكيده التزام باكستان بأهداف ومبادئ منظمة "شنغهاي للتعاون" لتعزيز التعاون والاستقرار في المنطقة.وفي الشأن الاقتصادي أخبرت عن ارتفاع التضخم في أنحاء باكستان، واستمرار تراجع سعر الروبية الباكستانية ليصل إلى أدنى المستويات.وتناقلت صحف إسلام آباد متفرقات في الشأن الإقليمي والدولي منها إصابة أربعة متفرجين في العاصمة الأفغانية كابول عندما انفجرت قنبلة يدوية في ملعب كانت تقام فيه مباراة كريكت، واتفاق الصين والهند على حل الخلافات الحدودية.// انتهى //07:31ت م0005