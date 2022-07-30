القاهرة 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تهنئة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الشعب المصري والأمة العربية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.ونشرت رفض مصر التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق معها ومع السودان حول الملء والتشغيل مما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.وأشارت صحف السبت إلى تأكيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد، أن خطة العام المالي الحالي تتبنى الأهداف الإنمائية المُنبثقة من "رؤية مصر 2030"، والواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية، المعنية بالإصلاح الهيكلي.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد فلسطيني في رام الله برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وإصابة العشرات في مواجهات مع مستوطنين يهود بالضفة الغربية.وتطرقت صحف القاهرة إلى قرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر حتى 31 أكتوبر المقبل.// انتهى //09:07ت م0006