بكين 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسأطلقت الصين بنجاح مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.وأوضحت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم، أنه تم إطلاق الأقمار الاصطناعية باعتبارها المجموعة الثالثة من عائلة ياوقان-35 في الساعة 9:28 مساء أمس (بتوقيت بكين) بواسطة صاروخ حامل من طراز لونج مارش-2D ودخل المدار المخطط بنجاح.وأكدت أنه سيتم استخدام الأقمار الاصطناعية بشكل أساسي لإجراء تجارب علمية، ومسوحات موارد الأراضي، وتقدير إنتاجية المنتجات الزراعية والوقاية من الكوارث والحد منها، ويعد الإطلاق بمثابة المهمة 429 لسلسلة صواريخ لونج مارش.يُذكر أن الصين أطلقت المجموعتين الأولى والثانية من أقمار ياوقان-35 الصناعية في 6 نوفمبر 2021 و 23 يونيو 2022 على التوالي.// انتهى //10:04ت م0007