تونس 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، المحادثات التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الفرنسية باريس، مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، تم خلالها استعراض العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.واهتمت الصحف باستقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لوزيره للشؤون الاجتماعية مالك الزاهي وبحث معه عددًا من المواضيع وخاصّة منها الأوضاع الصّعبة التي يعيشها جزء كبير من التونسيين، موردة دعوة الرئيس سعيد الى إيجاد الحلول التي من شأنها تحسين أوضاعهم.وأوردت صحف السبت تأكيد وزارة الصحة التونسية أن المؤشرات الوبائية في البلاد شهدت في الأيام الأخيرة الماضية تراجعًا واضحًا من حيث عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ونسب الإقامة بالمستشفيات.ونقلت في الشأن الليبي إعلان الأمم المتحدة أن المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالشأن الليبي ستيفاني وليامز، ستغادر منصبها نهاية شهر يوليو الجاري.ونشرت صحف تونس فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج حيث تمحورت حول قضية تايوان.// انتهى //10:07ت م0009