عام / "الأرصاد": ينبه من أمطار رعدية على جازان
السبت 1444/1/1 هـ الموافق 2022/07/30 م واس
جيزان 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان، الحرث، والدائر ، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وضمد، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، والدرب وبيش، والأجزاء الساحلية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
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10:20ت م
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