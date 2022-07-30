جيزان 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان، الحرث، والدائر ، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وضمد، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، والدرب وبيش، والأجزاء الساحلية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //10:20ت م0010