الرباط 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم باحتفال البلاد بالذكرى الـ 23 لتولي العاهل المغربي الملك محمد السادس مقاليد الحكم في بلاده، مستعرضة أهم ما تم القيام به منذ توليه حكم المملكة المغربية.وواصلت الصحف تتبعها لاستمرار اشتعال الحرائق في عدد من الغابات شمال البلاد، وسط جهود مكثفة من قبل فرق الإطفاء لإخمادها وحماية السكان وممتلكاتهم.ولفتت صحف السبت إلى قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر، ودعوته جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه تقويض العملية السياسية.وأفادت عن مقتل حوالي 20 شخصًا وإصابة آخرين في عدد من المحافظات اليمنية بسبب السيول الغزيرة التي تهاطلت على عدة مناطق.وتطرقت صحف الرباط إلى قرار السلطات الصينية القاضي بفرض إغلاق جديد على مدينة ووهان، التي يقطنها ما لا يقل عن مليون شخص في محاولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.// انتهى //10:26ت م0011