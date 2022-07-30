الطائف 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسأطلقت أمانة محافظة الطائف مبادرة "المراقب المجتمعي", ضمن خطط الأمانة لتعزيز برامج تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وتطوير وتنويع مجالات العمل التطوعي، ورفع نسبة المتطوعين، وترسيخ وتعزيز مفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام.وتأتي هذه المبادرة تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الخاصة بالمشاركة المجتمعية وضرورة تفعيلها، حيث تستمر المبادرة لمدة 20 يوماً ويستهدف المتطوعين فيها مخلفات البناء والسيارات التالفة والتشوهات البصرية الأخرى.وذكرت الأمانة أن 1206متطوعًا ومتطوعة ساهموا خلال الأشهر الستة الماضية من العام الحالي 2022م، في تنفيذ 177 فرصة تطوعية، حيث تنوعت الفرص لتشمل نشر التوعية وتنظيم فعالية أسبوع البيئة ومبادرة "ساعة الأرض"، ورصد مظاهر التشوه البصري وتنظيم الاحتفالات ورصد الآبار المكشوفة، إلى جانب المشاركة في المسابقات الرياضية ، وتنفيذ رسومات جدارية لمعالجة التشوهات البصرية، والمشاركة في أعمال التشجير وتنظيف الأماكن السياحية والحدائق العامة ومواقيت الحج وطرق الحجيج واستقبالهم بالمواقيت وغيرها من المبادرات.// انتهى //10:57ت م0012