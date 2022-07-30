لندن 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم ببدء اتحاد سائقي القطارات "ASLEF" تنفيذ إضراباً واسعاً لمدة 24 ساعة، وذلك بسبب خلافات مع الشركات المشغلة حول الزيادة السنوية في الأجور.ونقلت أنباء عن تسجيل إسبانيا أول حالة وفاة في أوروبا ذات علاقة بمرض جدري القرود، وذلك بعد ساعات من إعلان السلطات الصحية في البرازيل أول حالة وفاة خارج قارة أفريقيا جراء الإصابة بالمرض منذ بدء موجة الانتشار الأخيرة.وتطرقت صحف السبت إلى تطورات الأحداث السياسية في سريلانكا، مبرزة مطالبة منظمات حقوقية، محلية ودولية، بالإسراع في إجراء تحقيقات بشأن الانتهاكات الجسيمة لنظام الرئيس السابق.وفي شأن منفصل، رحبت صحف لندن بإعلان الرئيس الأوكراني فلادمير زيلنيكسي، استعداد بلاده لاستئناف صادرات الحبوب الغذائية عبر موانئ البلاد الجنوبية، مشيرة إلى أن الخطوة من شأنها تقليل المخاوف تجاه الأمن الغذائي لبعض الدول النامية.// انتهى //11:17ت م0013