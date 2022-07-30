الخرطوم 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على استقبال الرئيس اليوغندي يوري موسفيني، بكمبالا أمس، وزير الخارجية السوداني علي الصادق، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية و التطورات المرتبطة بالحوار السياسي في السودان إلى جانب مسار تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة بجمهورية جنوب السودان لرعاية البلدين لها.وأبرزت اتهام نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي بعض الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في السودان بمنح رخص سلاح لأشخاص بصورة غير قانونية، معلنًا القبض على عدد من منتسبي حركة تمازج الموقعة على اتفاق سلام جوبا متورطين في صراع قبلي في إقليم دارفور.وأخبرت صحف السبت عن مشاركة السودان في الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول الهجرة والبيئة والتغير المناخي الذي استضافته العاصمة اليوغندية كمبالا، برعاية منظمة الهجرة الدولية.وعرجت على تأكيد مكتب أفريقيا جنوب الصحراء والساحل بالخارجية الألمانية دعم ألمانيا للعمل الذي يقوم به رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس وبعثة يونيتامس في السودان.وتطرقت صحف السودان إلى توجيه وزير الخارجية المصري سامح شكري خطابًا إلى مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراض القاهرة ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون الاتفاق مع مصر والسودان.// انتهى //11:39ت م0014