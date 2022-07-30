القاهرة 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسدعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إلى ضرورة تقديم الدعم الكامل للشباب العربي والعمل على تأهيلهم والدفع بهم نحو آفاق أرحب، مؤكداً أن الشباب العربي هم عماد الأمة ومستقبلها والنواة الحقيقية لنهضتها.جاء ذلك خلال لقاء العسومي مع وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، بحسب البيان الصادر عن البرلمان العربي اليوم.وأشار العسومي، إلى حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية لإطلاق مبادرات مشتركة ودورات تدريبية لتأهيل الشباب وذلك لإعداد جيل واع قادر على البناء.// انتهى //11:49ت م0015