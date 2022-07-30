بغداد 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسأعلن متظاهرون عراقيون اليوم، الاعتصام المفتوح داخل البرلمان بالمنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.ووجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، داعياً المتظاهرين إلى الالتزام السلمي في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية.مما يذكر أن الآلاف من مناصري التيار الصدري اقتحموا يوم الأربعاء الماضي، مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء، منددين بترشيح الوزير والمحافظ السابق البالغ من العمر 52 عاما محمد شياع السوداني، المنبثق من الطبقة السياسية التقليدية، لرئاسة الوزراء.// انتهى //14:22ت م0028