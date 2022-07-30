تعز 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 64 طناً و 200 كيلوغراماً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، استفاد منها 3,600 فرد.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //14:52ت م0032