حضرموت 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتقديم مساعدات إنسانية طارئة شملت 87 خيمة و87 حقيبة إيوائية للنازحين المتضررين من السيول بمديرية العبر ومخيم الغران الشمالي بمحافظة حضرموت.ويأتي هذا التدخل السريع امتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمختلف المحافظات اليمنية ومنها محافظة حضرموت.// انتهى //15:04ت م0034