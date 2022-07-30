الرياض 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسأعلنت هيئة فنون الطهي اليوم، تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية في مهرجان تمور بريدة، والذي سيقام بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بالشراكة مع إمارة المنطقة والأمانة، وشراكة إستراتيجية مع هيئة فنون الطهي خلال الفترة 1 - 31 أغسطس المقبل، في مركز النخيل بمدينة بريدة "إحدى المدن الإبداعية في مجال فنون الطهي في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة"، ويشارك في المهرجان عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية والخاصة، التي تُعنى بالتمور ومشتقاتها.وجهّزت الهيئة عدة مناطق في المهرجان تأخذ من خلالها الزائر في رحلةٍ مشوقة بفعاليات متنوعة تتناسب مع مختلف الأعمار، وتعزز تجربة الزائر في مختلف القطاعات الثقافية، وتشمل منطقة "أرض المهرجان" المتضمن جناحاً لمبادرة عام القهوة السعودية 2022م في مركز النخلة، والذي سيتيح للزائر فرصة التعرّف على القهوة السعودية، وتذوقها بحسب الطريقة التقليدية.وفي منطقة "سوق المزارعين" سيشارك مزارعون ومنتجون محليون بحيث تباع منتجاتهم بشكلٍ مباشر إلى المستهلك، وبأسعارٍ عادلة، بهدف الحفاظ على الموروث الثقافي، وتستهدف المنطقة: مزارعين من منطقة القصيم، وأسراً منتجة، وحرفيين، والشركات المحلية، أما في منطقة "ورش العمل" سيتم تقديم ورش عمل في الطهي باستخدام جميع أنواع التمور ومنتجاتها؛ لتشجيع الجمهور على استخدام هذه المنتجات بشكل أكبر وبطرق مبتكرة.ويعد "مهرجان تمور بريدة" الأكبر على مستوى العالم، كتجمع اقتصادي زراعي موسمي، من حيث صفقات البيع التي تتم داخل ساحات السوق، إضافةً إلى اصطفاف العديد من السيارة المحملة بمئات الأطنان من التمور بشكلٍ يومي تعرض أكثر من 45 صنفاً من أصناف تمور القصيم أبرزها السكري والبرحي والشقراء والصقعي. ويرتاده جميع أطياف المجتمع المحلي، والمزارعون والتجار، إلى جانب السيّاح والمهتمين بالتمور من مختلف دول العالم.وتهدف هيئة فنون الطهي من المشاركة في المهرجان إلى تسليط الضوء على منطقة بريدة وتاريخ التمر بالمملكة، وتسليط الضوء على التراث السعودي وترسيخ ثقافته المتوارثة، إلى جانب تطوير تجربة ثقافية فريدة للسيّاح والزوّار، وتمكين وتشجيع القطاع الثقافي السعودي بما يعكس حقيقة حاضر المملكة وماضيها العريق، وازدهارها بمختلف الألوان الثقافية؛ لتثري حياة الفرد، وتسهم في تعزيز الهوية الوطنية.// انتهى //15:06ت م0035