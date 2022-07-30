إسلام آباد 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,975 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مناطق سوات، شانغلا، بونير، دير العليا في إقليم خيبر بختونخوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 20,825 فردًا.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.// انتهى //15:07ت م0036