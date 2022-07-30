عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,975 سلة غذائية في إقليم خيبر بختونخوا بجمهورية باكستان
السبت 1444/1/1 هـ الموافق 2022/07/30 م واس
إسلام آباد 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,975 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مناطق سوات، شانغلا، بونير، دير العليا في إقليم خيبر بختونخوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 20,825 فردًا.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.
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15:07ت م
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