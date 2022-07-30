الرياض 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسدعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم لطرح مرئياتهم حول وثيقة "تنظيمات المنافسة لمنصات المحتوى الرقمي"، وذلك ضمن مبادراتها الهادفة إلى تنظيم المنافسة في سوق المحتوى الرقمي في المملكة، من خلال إعداد إطار تنظيمي واضح لتعزيز المنافسة العادلة، والحد من الاحتكار.وأفادت الهيئة أن الوثيقة استندت على دراسة وتحليل أسواق المنصات الرقمية، لتحديد المشاكل والمخاطر المتعلقة بالمنافسة فيها، بالإضافة إلى تطوير أدوات جديدة، ووضع سياسات وتوصيات تسهم في الحد من الاحتكار، كما تناولت الفوائد الاقتصادية والاستثمارية المرجوة من تنظيم المنافسة العادلة، والتي تخدم المستهلكين والقطاع على المدى الطويل.كما تضمنت الوثيقة إعداد هيكل خاص بالمنافسة بين المنصات، ووضع تنظيمات لتحقيق المنافسة العادلة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، واقتراح سياسات تتماشى مع جميع الأنظمة ذات الصلة بالمملكة.وحثّت الهيئة العموم وجميع الجهات ذات العلاقة على إبداء مرئياتهم، وتقديم اقتراحاتهم عبر الوسائل المتاحة؛ انطلاقاً من اهتمام الهيئة ومجلس المحتوى الرقمي بإشراك جميع الجهات ذات العلاقة والمستثمرين ورواد الأعمال في صياغة التنظيمات، حيث تستقبل المرئيات حتى تاريخ 28 أغسطس المقبل من خلال: موقع الهيئة:https://regulations.citc.gov.sa/ar/Pages/PublishedPublicConsultations.aspx#/PublishedPublicConsulationDetails/22.// انتهى //15:08ت م0037