مقديشو 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسبدأ بالعاصمة الصومالية مقديشو اليوم، اجتماع دول المنظمة الإقليمية للتنمية "إيغاد" بمشاركة العديد من دول بمنطقة القرن الأفريقي.ويهدف الاجتماع الذي افتتحه وزير الثروة السمكية الصومالي، عبدالله بطان ورسمي، إلى تبادل الآراء والخبرات في كيفية استخدام الموارد المائية للبحار والأنهار (الاقتصاد الأزرق) التي تشتهر بها بلدان هذه المنطقة.// انتهى //16:13ت م0048