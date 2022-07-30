عام / بدء اجتماع دول المنظمة الإقليمية "إيغاد" بالصومال
السبت 1444/1/1 هـ الموافق 2022/07/30 م واس
مقديشو 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واس
بدأ بالعاصمة الصومالية مقديشو اليوم، اجتماع دول المنظمة الإقليمية للتنمية "إيغاد" بمشاركة العديد من دول بمنطقة القرن الأفريقي.
ويهدف الاجتماع الذي افتتحه وزير الثروة السمكية الصومالي، عبدالله بطان ورسمي، إلى تبادل الآراء والخبرات في كيفية استخدام الموارد المائية للبحار والأنهار (الاقتصاد الأزرق) التي تشتهر بها بلدان هذه المنطقة.
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16:13ت م
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