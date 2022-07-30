سكاكا 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسشهد معرض القهوة والشوكولاتة في نسخته الأولى بمدينة سكاكا إقبالًا كبيراً من الزوار ورواد الأعمال، والمقام بمركز الأمير عبدالإله الحضاري، وتنظمه أمانة منطقة الجوف.ويضم المعرض مشاركة 10 مقاهٍ تقدم القهوة بأشكالها المتنوعة للزوار, إضافة إلى 13 ركنًا للشكولاتة بأنواعها المختلفة, ومحلات لبيع أدوات القهوة والأكواب, إلى جانب مسرح للطفل والذي يقدم عروضاً ترفيهية للأطفال بشكل يومي بمشاركة شخصية الشكولاتة الكرتونية, وأجنحة للرسم الفني والرسم بالقهوة.وبين المشرف العام على المعرض صلاح العنزي أن المعرض شهد 3000 زائر منذ بدايته الأربعاء الماضي, ويستمر لمدة خمسة أيام, مشيراً إلى أن المشاركين حققوا عوائد اقتصادية جيدة مع إقبال الزوار, لافتاً النظر إلى أن المعرض وفر 25 وظيفة مؤقته, مؤكدا أن المعرض الذي يقام لأول مرة بالمنطقة يهدف لإيجاد بيئة استثمارية وفعالية ترفيهية للأهالي خلال الإجازة, ودعماً لرواد الأعمال بالمنطقة.// انتهى //16:23ت م0049