إسلام آباد 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسلقي ستة مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم خلال عملية نفذتها قوات الجيش الباكستاني في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن فرقة عسكرية نفذت عملية تمشيط في منطقة "بنجكور" بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية في المنطقة، مضيفاً أن الفرقة العسكرية واجهت مجموعة من الإرهابيين، وجرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين أدى إلى مقتل ستة إرهابيين.وبيّن أن جندياً من رجال الجيش قتل وأصيب آخر بجروح خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين.// انتهى //16:23ت م0050