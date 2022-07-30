أبها 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في صالة الاستقبالات الرئيسية بالخالدية في أبها، بالوفود المشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت سن الـ 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي خلال الفترة من 20 يوليو الحالي حتى 6 أغسطس المقبل في مدينة أبها بمنطقة عسير.ورحب سمو الأمير تركي بن طلال في بداية اللقاء بالمنتخبات المشاركة في البطولة من الدول العربية الشقيقة، ممثلة في الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسودان والصومال والعراق وعمان وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن، التي تفخر باستضافتها المملكة، متمنياً سموه للجميع التوفيق في البطولة وطيب الإقامة في المنطقة.بدوره نوه المدير العام للبطولة معيض الشهري خلال كلمته بالجهود المبذولة لتذليل المصاعب لإنجاح هذا الحدث الرياضي العربي الكبير، لإظهار هذه البطولة بصورتها المبهرة للجميع، وسط تقديم الخدمات المساندة الكبيرة من الجهات الحكومية.من جانبه قدم رئيس الوفد العراقي محمد بن ناصر في كلمة ألقاها نيابة عن الوفود المشاركة، شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال لهذا الحدث الرياضي الكبير، مما يعكس مدى الأخوة العربية، مشيداً بما تحظى به منطقة عسير من نهضة تنموية كبيرة، وما حباها الله من أجواء ساحرة وطبيعة خلابة أبهرت الجميع.وفي نهاية اللقاء تناول الجميع وجبة الغداء على مائدة سموه بهذه المناسبة.// انتهى //16:48ت م0053