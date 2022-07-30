أبها 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واستنطلق غداً فعاليات وبرامج المعسكر العلمي الصيفي بمركز عسير العلمي بأبها، بمشاركة 140 طالبا وطالبة من خمس إدارات تعليمية.ويضم المعسكر الذي تنظمه إدارة التعليم بمنطقة عسير، تسعة برامج نوعية في مجالات علمية مختلفة، تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب والطالبات من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية في المراكز العلمية بما يعزز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية، وتدريبهم وفق عدة مسارات علمية متخصصة.ويستهدف معسكر 2022 معظم طلبة المرحلة الثانوية، ويشتمل على ورش تدريبية، وبرامج إثرائية، وجولات سياحية، ومسارات العلمية تتضمن مسارات علوم الفضاء، والطاقة النظيفة، وعلماء المستقبل، والذكاء المحيط وإنترنت الأشياء، وعلماء المستقبل، وذلك خلال مدة زمنية تبدأ من الثاني إلى السابع والعشرين من شهر محرم الجاري.// انتهى //17:06ت م0056