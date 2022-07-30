إسلام آباد 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسأجرى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه اتصالًا هاتفيًا مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي وينداي شرمين.وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم أن الجنرال باجوه طلب من الجانب الأمريكي خلال الاتصال الذي جرى الليلة الماضية مساعدة باكستان في الحصول على شريحة القرض المعتمد لها من صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد الباكستاني.// انتهى //17:24ت م0057