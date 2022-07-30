الرياض 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسيعـد طريق عقبة الهدا أحد طرق العقبات في المملكة وأعلاها، حيث تصل نهايته في قمة مركز الهدا عند نقطة ارتفاع تزيد عن 2000 متر فوق مستوى سطح البحر.ويربط الطريق الطائف بمكة المكرمة عبر الهدا؛ حيث يبدأ الطريق من أسفله عند درجة حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية صيفاً، وينتهي في أعلاه في الطائف عند درجة حرارة لا تتجاوز الـ 30 درجة مئوية، ويحدث ذلك التغير في مسافة لا تزيد على 23 كلم.وجاءت فكرة مشروع إنشاء طريقٍ يربط الطائف بالهدا ثم مكة، بطريق سريع حينما زار الملك سعود بن عبدالعزيز منطقة الهدا أثناء فترة اصطيافه عام 1955م، حيث أصدر أمراً بتوسعة طريق الطائف الهدا عام 1958، وأسند إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية "المواصلات" سابقاً مهمة إنشاء وتوسعة مشروع طريق الطائف - الهدا - مكة بطول 67 كم، وتم تعميد مؤسسة محمد بن لادن بتكملة وصيانة الطريق ومتابعته من ولي العهد في ذلك الوقت الأمير فيصل بن عبدالعزيز والإشراف على مراحل التنفيذ للطرق.وقد عملت وزارة النقل والخدمات اللوجستية على مدى السنوات الماضية على إجراء عدد من التحسينات على الطريق منها ازدواجيته وإنارته وفق أحدث التصاميم، ليكون بمسارين في كل اتجاه، مع تنفيذ حواجز خراسانية على جانبي ووسط الطريق.كما اشتمل المشروع على تنفيذ بعض الجسور والجدران الاستنادية ووسائل حماية متعددة للوقاية من تساقط الصخور، وعبارات لتصريف مياه الأمطار، وتم مؤخرا تنفيذ أعمال صيانة لرفع مستوى السلامة المرورية عبر تنفيذ دهانات مرورية وعيون قطط ولوحات تحذيرية وإعادة السفلتة، وذلك بطول 16كلم.ومن المعروف أن هذا الطريق يعـد شريانًا رئيسيًا يسهل الحركة المرورية ويختصر المسافة بين مكة المكرمة والطائف، لا سيما مع بداية فصل الصيف.كما يعد معلماً من معالم الطرق بالمملكة، والمشاريع التنموية بمحافظة الطائف، حيث يخترق جبل الهدا المعروف بشدة الوعورة، وهو الأمر الذي يجعله فريداً من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وهو لا يربط الطائف كمصيف أول للمملكة بمكة المكرمة وجدة فحسب، بل يضاف إلى ذلك كونه أحد الطرق المهمة التي تخدم مواسم الحج والعمرة، حيث يسلكه قاصدو مكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين من وسط وشرق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.// انتهى //17:25ت م0059