إسلام آباد 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسأجرى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف محادثات هاتفية مع رئيس مؤسسة "بيل وميليندا جيتس" بيل جيتس، استعرضا خلالها الجهود الجارية في باكستان لاستئصال فيروس شلل الأطفال.وأعرب شريف عن تقديره للدعم الذي تقدمه مؤسسة "بيل وميليندا جيتس" لباكستان في القضاء على شلل الأطفال وتعزيز مستوى التحصين والتغذية للأطفال.وأكد رغبة باكستان في تعزيز الشراكة المثمرة مع المؤسسة في جميع مجالات التعاون المتعلقة بالصحة العامة، بما فيها القضاء على شلل الأطفال وبرامج القطاع الاجتماعي التي تدعمها مؤسسة “بيل وميليندا جيتس” في باكستان.// انتهى //17:30ت م0060