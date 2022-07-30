أبها 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسشهدت المتنزهات بمنطقة عسير خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، إقبالا كبيراً من المصطافين والسياح من داخل المملكة وخارجها.وأظهرت عدسة "واس" استمتاع الزائرين القادمين للمنطقة من معظم مدن المملكة ودول الخليج العربية، بالأجواء المعتدلة التي تشهدها منطقة عسير، حيث تتخللها الأمطار المتفرقة والضباب الكثيف الذي غطى معظم مواقع التنزه مثل متنزه السحاب وحديقة وممشى الضباب بأبها الذي يقع على تل مرتفع يطل على وادي ضلع، مما يشكل بعداً جمالياً أخآذاً.وتمثل المسارات الترفيهية عامل جذب كبير لجميع فئات المجتمع، حيث تُمارس رياضة ركوب الدراجات الهوائية في مواقع مختلفة مثل ممشى الروضة بجوار مطار أبها، إضافة إلى الحدائق الجديدة مثل حديقة وادي لعصان وحدائق سما أبها وحديقة المليون بالمحالة وحديقة المشهد وحديقة أبوخيال وحديقة الأندلس.// انتهى //17:31ت م0061