الرياض 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسيستضيف معرض مشكاة التفاعلي، إحدى مبادرات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة اليوم، برنامج موهبة الإثرائي الصيفي بعنوان "مملكة الطاقة المستدامة"، بمشاركة 120 موهوباً وموهبة، وذلك للسنة التاسعة على التوالي.ويأتي هذا البرنامج ضمن البرامج الصيفية التي تشرف عليها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، الهادفة إلى تهيئة البيئة المناسبة للطلاب الموهوبين ومن ثم تدريبهم وزيادة مهاراتهم في مجالات حيوية سيكون لها دور في إعداد جيل المستقبل.وقد حرص معرض مشكاة التفاعلي على تأكيد الشراكة مع (موهبة) من خلال تقديم برنامج علمي متكامل ومتخصص في مجال الطاقة المستدامة، يتم من خلال الجلسات الحوارية وورش العمل والتطبيقات العملية والزيارات الميدانية كل ذلك يتم في قالب علمي وترفيهي شيق؛ يعتمد على طرق التدريب الحديثة والاستكشاف وطرح الحلول الإبداعية.وخُصص اليوم الأول لاستضافة الطلاب المرشحين وأولياء أمورهم لتعريفهم بفريق العمل وأنشطة البرنامج ومرافق المعرض، إلى جانب فقرة كسر الحواجز، التي تتيح لفريق العمل التعريف بأنفسهم والتحاور مع الطلاب عبر البرامج الإثرائية والترفيهية التي تمت جدولتها ضمن الأنشطة.يذكر أن برنامج موهبة الإثرائي الصيفي سيستمر ثلاثة أسابيع يومياً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً للطالبات ومن الساعة الواحدة مساءً حتى السادسة مساءً للطلاب، حيث تنقسم أنشطة البرنامج إلى ثلاثة مسارات رئيسة "مسار اكتشف الطاقة، ومسار مساحة الإبداع، ومسار البحث العلمي"، بالإضافة إلى البرامج المصاحبة التي تتضمن رحلات علمية خارج المعرض يتم تنسيقها حسب خطة البرنامج.// انتهى //18:03ت م0063