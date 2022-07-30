بغداد 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسأعلنت العراق اليوم تسجيل 1273 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى مليونين و443 ألفا و772 حالة.وأوضحت وزارة الصحة والبيئة في العراق في تقريرها اليومي أنه تم رصد حالتي وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء إلى 25 ألفا و313 وفاة.وأشار التقرير إلى شفاء 2838 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و387 ألفا و706.ولفت التقرير النظر إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 6 آلاف و461 فحصا مخبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليصل عدد المطعمين باللقاح المضاد للفيروس إلى عشرة ملايين و988 ألفا و615 شخصا.// انتهى //18:09ت م0065