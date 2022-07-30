القطيف 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واستحتضن صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بمحافظة القطيف المواجهة الختامية من النسخة الأولى لبطولة غرب آسيا للشباب للكرة الطائرة، التي تجمع المنتخب السعودي بنظيره البحريني عند الـ (6:30) من مساء غدٍ الأحد في لقاء يحمل عنوان "البحث عن الذهب".ووصل المنتخب السعودي لهذه المواجهة عقب تصدره للمجموعة الثانية، بانتصارٍ على منتخبات سوريا والكويت وفلسطين وقطر، قبل أن يقصي المنتخب الإماراتي في الدور الربع نهائي، ويتغلب على المنتخب العراقي في نصف النهائي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.بدوره تصدر المنتخب البحريني، المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات، كانت على حساب منتخبات العراق ولبنان والأردن، مقابل خسارة واحدة جاءت أمام المنتخب الإماراتي، قبل أن يقصي المنتخب السوري في الدوري الربع نهائي، ويكرر انتصاره على المنتخب اللبناني في الدور نصف النهائي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.من جانبهما يلتقي منتخبي العراق ولبنان، أيضاً في مواجهة في الـ (4:30) من مساء الأحد، ستحدد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.وقدما المنتخبان مستويات مميزة طوال مجريات البطولة، حيث كان العراق مرشحاً للتتويج بالذهب، قبل أن يخرج على يد الأخضر السعودي، فيما شكل المنتخب اللبناني مفاجأة البطولة، التي شارك فيها متسلحاً بقائمة من اللاعبين الذين خطفوا أنظار متابعي البطولة، بإمكانياتهم العالية.// انتهى //18:54ت م0068