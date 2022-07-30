جدة 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واساستقبل المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني بمقر مندوبية المملكة في فرع وزارة الخارجية بمحافظة جدة المبعوث الخاص لدولة اليابان لدى المنظمة وقنصلها العام بجدة شيمورا إيزورو.وناقش اللقاء الموضوعات والقضايا ذات العلاقة بالعمل المتعدد الأطراف تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، كما تبادلا وجهات النظر حول دور المبعوثين الخاصين للمنظمة وأهمية تعزيز الجهود في هذا الشأن بما يخدم مهام وأهداف منظمة التعاون الإسلامي.كما بحث اللقاء، آليات مد جسور التعاون الفاعلة لتنسيق الجهود بغية التغلب على التحديات التي تواجه العمل المتعدد في ذات الإطار، إضافة إلى تعزيز الاستقرار والازدهار عبر مد جسور الصداقة والتعاون بما ينعكس إيجاباً على الدور الذي تضطلع به المنظمة في هذا الاتجاه.// انتهى //19:14ت م0070