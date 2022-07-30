الرياض 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسزار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف عددًا من متاجر التجزئة الكبرى في المملكة التي خصصت منصات ومواقع لعرض السلع الوطنية المطبقة لهوية "صناعة سعودية"، والتي تعاونت فيها "هيئة تنمية الصادرات السعودية" مع هذه المتاجر؛ لتعزيز جانب الفخر والولاء بالصناعات الوطنية عبر توجيه القوة الشرائية نحوها، وذلك تحت مظلة برنامج "صنع في السعودية".وحثّ معاليه، مسؤولي هذه المتاجر على الاهتمام بالمنتجات الوطنية ومنحها الأولوية، وإعطائها المكانة التي تليق بها، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من أبناء وبنات الوطن وتمكينهم.وشملت زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية 3 من كبرى متاجر الأغذية والسلع الاستهلاكية، التي تمتلك عددًا من الفروع ونقاط البيع في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية سيتم الاستفادة من منصاتها ومساحتها بشكل مرحلي وعبر جميع الفروع للوصول إلى المزيد من العملاء.وتأتي تلك الخطوة ضمن جهود برنامج "صنع في السعودية" الذي يهدف إلى رفع قيمة ومكانة السلع الوطنية في الأسواق المحلية من خلال تقديم العديد من الجهود التسويقية والترويجية المقدمة للشركات الوطنية الأعضاء المسجلة في البرنامج، والذي يتجاوز عددهم أكثر من 1500 شركة سعودية وأكثر من 7000 منتج مُسجّل منذ إطلاقه في مارس 2021.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبد الرحمن الذكير إن "الصادرات السعودية" ممثلةً ببرنامج "صنع في السعودية" تسخّر إمكاناتها لإبراز المنتج السعودي عبر إيجاد الفرص التسويقية المناسبة له دوليًا ومحليًا، ونسعد بتعاون القطاع الخاص في الاعتزاز بالصناعات الوطنية وتسخير الإمكانيات لتوجيه القوة الشرائية نحوها.// انتهى //19:17ت م0071