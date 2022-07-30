القاهرة 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، جميع القوى السياسية العراقية، العمل على وأد الفتنة بسرعة، ووقف منحنى التصعيد الذي قد يخرج بالأوضاع في البلاد عن السيطرة، مُشدداً على أن خروج الأمور عن السيطرة لن تكون في مصلحة العراق ولا لصالح أي طرف.وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في تصريح له اليوم، بأن أبو الغيط يتابع عن كثب مجريات الأزمة الجارية بالعراق، وأنه يضم صوته إلى صوت القيادات العراقية الحكيمة التي تطالب بضرورة تحمل الجميع المسؤولية، وأن تتصرف كل الأطراف بتعقل، وأن تضع مصلحة العراق العليا قبل أية مصالح شخصية أو حزبية ضيقة.وأوضح المتحدث أن الحوار يظل الوسيلة الوحيدة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الحالية، وأن الأمر يتطلب حواراً حقيقياً ومخلصاً بين مختلف مكونات الطيف السياسي.// انتهى //19:21ت م0073