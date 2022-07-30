الطائف 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسحسمَ القعودُ " لاضي" لـ الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفه، انتصارَه بأسرع توقيت في ختام أشواط الحقايق بمهرجان سموِّ وليِّ العهدِ للهجن 2022، بفارق عشرة آلاف جزء من الثانية عن الذي يليه في السباق، في حالة نادرة تسجِّلُها ميادينُ الهجن على الإطلاق.وانتزعَ "لاضي" المركزَ الأولَ في الشوط المسائي الثاني بتوقيت ( 4:47.8682 ) بفارق 10 آلاف من أجزاء الثانية عن القعود "نجم" لـ حمد بن علي الهاجري، الذي حَقَّقَ المركزَ الأولَ في الشوط المسائي الثاني بتوقيت ( 4:47.8686 ) وجاءت بقيةُ النتائج للمراكز الأولى للـ 10 أشواط الأخرى على النحو التالي: "الفايزة" لـ بطشان بن صالح اليامي، "مروى" لـ عبيد بن نصيب السبوسي، "غياث" لـ محمد بن مدة الثعلبي، "الفايضة" لـ مانع بن علي الشامسي، "رهاوي" لـ الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفه، "هجر" لـ حمد بن جارالله البريدي، "مبلش" لـ حمد بن جارالله البريدي، "الدرعية" لـ هجن سلام، "سياف" لـ مانع بن علي الشامسي، "الرادعة" لـ مانع بن علي الشامسي.يُذكرُ أنَّ الاتحادَ السعودي للهجن وفَّرَ تقنيةَ «الفوتو فينيش» الحديثةَ لضبط نتائج الفائزين عند خط النهاية في سباقات الهجن بفارق أجزاء الثواني، ضماناً للعدالة والنزاهة، ويعملُ عليها خبراءُ دوليون.// انتهى //20:51ت م0077