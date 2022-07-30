الدمام 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسقَدَّمَ كرسي أرامكو السعودية للأمن السيبراني بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالتعاون مع وحدة خدمة المجتمع بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بالجامعة (400) ساعةٍ تطوعيةٍ في خدمة المجتمع من خلال تنظيم مشروع مجتمعي تحت مسمى (مشروع أمان)، استهدفَ أعضاءَ هيئة التدريس بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات وطلابَ وطالباتِ المدارس المتوسطة والثانوية بالمنطقة لتقديم ورش تثقيفية للتوعية من مخاطر "الإنترنت".وأوضحَ عميدُ كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات المشرف على الكرسي الدكتور عبد الله المهيدب، أنَّ المشروعَ يُدَرِّبُ الطلبةَ على كيفية حماية حساباتهم الإلكترونية من الاختراق،وتثقيفهم في هجمات الاختراق لكلمات المرور وسرقة بياناتهم الشخصية، وحثِّهم على عدم إفشاء المعلومات الشخصية والخاصة لأي شخص مجهول أو غريب، وكذلك توعيتُهم فيما يخص الابتزاز والمواقع المشبوهة وضرورة المراقبة الذاتية وصقل معرفتهم بطرق مواجهتها من خلال أعضاء هيئة تدريس مؤهلين في تخصص الأمن السيبراني، مبيِّناً أنَّ المبادرةَ استهدفتْ حوالي (1000) طالبٍ وطالبةٍ بالتعاون مع أكثر من (20) مدرسةً بالدمام والخبر والظهران والثقة؛ لتنمية الحسِّ الوطني والأخلاقي لدى الطلبة،ولتعزيز مفهوم الأمن الإلكتروني،وطرق الحماية من الوقوع كضحايا للجرائم الإلكترونية كانتهاك الخصوصية والابتزاز وانتحال الهوية.// انتهى //20:51ت م0078