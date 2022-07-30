الدمام 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسنَفَّذَتْ أمانةُ المنطقة الشرقية ممثلةً في بلدية الرفيعة خلال النصف الأول من العام الجاري، 812 جولةً رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية تم خلالها تحرير 39 مخالفةً.وعملتِ الأمانةُ على زراعة 4500 شجرة ضمن خطة تحسين المشهد الحضري، وزراعة 20000 وردة في عدد من المواقع، كما شملتِ الجهودُ إصلاحَ 300م2 من حفر الشوارع، و1800م2 من تآكل الأرصفة المتهالكة، ودهان الأرصفة والأرضيات بطول 15400م، وإزالة 250م2 من الكتابات المشوهة للمنظر العام، وإزالة 6000 طن من مخلفات البناء والهدم، ورفع 5032 طنًّا من النفايات المنزلية، ومعالجة وضع 350 حاويةً داخل الأحياء، وإزالة 15 سيارةً تالفةً ومهملةً، وإزالة 15 من اللوحات الدعائية المخالفة، وإصلاح 65 عمودَ إنارة متهالكًا، وتركيب 150 عمودًا؛منها 80 عمودًا جماليًّا، و 70 عمودَ إنارة، إضافة إلى زراعة ( 35000 م2) من الإنجيلة الخضراء بالمنتزه العام، والجرز الجانبية.// انتهى //20:52ت م0079