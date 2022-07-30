المدينة المنورة 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسأطلقَ تجمُّعُ المدينة المنورة الصحي مركزَ الميقات للرعاية العاجلة ليعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع وينضم لمراكز الدعيثة والهجرة بالمدينة المنورة ومركز السميري بمحافظة ينبع للرعاية العاجلة التي تم إطلاقها مطلع الشهر المنصرم.ويضمُّ مركزَ الميقات الذي يُقدِّمُ رعايةً صحيةً مميزةً للحالات ذات الخطورة السهلة والمتوسطة من خلال عيادتين طبيتين مجهزتين بأحدث الأجهزة اللازمة ، 18 سريرَ ملاحظة،و3 أسرَّة للعناية الحرجة؛وسرير عزل،إضافةً إلى الخدمات الطبية المساندة من مختبر وأشعة والوصفات الدوائية.وأوضحَ المتحدثُ الرسمي لتجمُّعِ المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة أنَّ هذه الخطوةَ تأتي ضمن خطة التجمُّع بهدف تخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات،وزيادة عدد المستفيدين من مراكز الرعاية العاجلة، وسهولة الوصول إلى الخدمات في مراكز الرعاية، وتقديم خدمات أفضل للمرضى في إطار حرص التجمُّع الصحي على استثمار جميع الإمكانات المتاحة، وتجويد الخدمات المقدمة للارتقاء بمستويات الأداء في المرافق الصحية، مشيراً إلى أنَّ الخطةَ التشغيليةَ لمراكز الرعاية العاجلة ستشملُ جميعَ المواقع الجغرافية بالمدينة المنورة وسيُعلَنُ عنها خلال العام الجاري.وأضافَ أنَّ المراكزَ التي جرى إطلاقُها تعملُ وفقَ أعلى المعايير العالمية، ولديها البِنية الهندسية والتجهيزات الكاملة التي تساعدُ على توفير الخدمات التشخيصية لتحظى بثقة المستفيد وتتوافق مع احتياجاته وتمكِّن الممارس الصحي من تقديم خدمة بشكل علمي وعملي يزيدُ من رضى مقدم الخدمة والمستفيد في الوقت ذاته.// انتهى //20:55ت م0080