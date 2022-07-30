أبها 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسعقدَ الاتحادُ العربي - اليوم - المؤتمراتِ الصحفيةَ الخاصةَ بمباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، التي جمعت مدربي المنتخبات المتأهلة للدور الربع نهائي، وذلك بحضور عدد من الإعلاميين بفندق قصر أبها.ووجَّهَ عضوُ الجهاز الفنِّي للمنتخب السعودي طلال الزهراني شكرَه للاتحاد العربي على تنظيم هذه البطولة الثرية بالمواهب الشابة، التي ستحققُ استفادةً كبيرةً للأطراف كافة، مؤكدًا استعدادَ شباب الأخضر لخوض مباراة كبيرة تليق بالمنتخب السعودي حامل اللقب، لافتًا الانتباه إلى متابعة الجهاز الفني لحالة اللاعبين المصابين بشكل مستمر، مشيرًا إلى أنه لايوجد ما يدعو للقلق في إصاباتهم.وأضافَ: "ننتظرُ حضوراً جماهيرياً كبيراً لدعم اللاعبين، لكي نُقَدِّمَ مستوياتٍ تليق بسمعة المنتخب السعودي وتُسهم في تحقيق الفوز".من جهته،أكدَ مدربُ منتخبِ اليمن محمد النفيعي أنَّ اللقاءَ الذي سيجمعُ المنتخبين السعودي واليمني سيكونِ مثيرًا ومفيدًا للطرفين، مضيفًا: "ما يهمنا هو مستقبلُ اللاعب اليمني وإكسابه خبرات كبيرة، لدينا لاعبون تطورت مستوياتهم بعد الاستفادة من جميع المباريات السابقة، وسنُقَدِّمُ الأداءَ الأمثلَ لإسعاد الجمهور اليمني، وسنحاولُ تحقيقَ الفوزِ والتأهلَ إلى الدور نصف النهائي".يذكرُ أنَّ المنتخبين سيلتقيان في الخامسة من مساء يوم غدٍ على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها.// انتهى //21:56ت م0085