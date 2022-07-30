الرياض 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واستغلَّبَ المنتخبُ السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين - اليوم - على منتخب كوسفو للناشئين بنتيجة (38 - 29)، في المباراة الودية التي جمعتهم ضمن المعسكر التدريبي المقام حالياً في جمهورية سلوفينيا، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الاعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين " المؤهلة لبطولة العالم للناشئين - كرواتيا 2023م "، والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 20- 31 أغسطس 2022م.وتعدُّ هذه المواجهة هي الودية الأولى التي يخوضها ناشئو الأخضر في المعسكر الخارجي، ومن المقرر خوض 7 مواجهات ودية أخرى في المعسكر الذي يمتدُّ حتى الـ 14 أغسطس 2022م.// انتهى //22:28ت م0087