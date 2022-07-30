مقديشو 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسشنّت القوات المسلحة الصومالية وقوات الاتحاد الإفريقي بشكل مشترك اليوم، عملية عسكرية ضد مليشيات الشباب الإرهابية بين منطقتي براوي وسبلالي التابعتين لمحافظة شبيلي السفلى جنوبي الصومال.وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن القوات نجحت من خلال هذه العملية في طرد المقاتلين من مناطق دابولي، وحليمة يالي، وعيل حيرن، وبرودوي، وبلحلود، ودمروا البؤر التي تمركزوا فيها.// انتهى //22:38ت م0089