القاهرة 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واستَصَدَّرَتْ جمهوريةُ مصر العربية الترتيب العام للبطولة العربية للكاراتيه للمنتخبات والتي اختتمت - اليوم - بالعاصمة القاهرة .ونالتْ مصر 15 ميداليةً منها 6 ذهبيات و 5 فضيات و 4 برونزيات ، فيما حلت الأردن بالمركز الثاني بـ 12 ميدالية منها 3 ذهبيات و 8 فضيات و برونزية ، وجاءت الإمارات بالمركز الثالث بـ 6 ميداليات منها 3 ذهبيات و 3 برونزيات ، وحلت الكويت بالمركز الرابع بـ 12 ميدالية منها 2 ذهبيات و3 فضيات و 7 برونزيات، فيما جاءت السعودية بالمركز الخامس بـ 11 ميدالية منها ذهبيتان و 9 برونزيات ، واحتلت ليبيا المركز السادس والأخير برصيد 3 ميداليات برونزيات.وقدَّمَ رئيس مجلس الاتحاد العربي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص شكرَه وتقديرَه للاتحاد المصري للعبة ووزارة الرياضة المصرية واللجان العاملة بمناسبة نجاح البطولة والتنافس القوي الذي شهدته، وكذلك ظهور أبطال جدد سيكون لهم شأن دولي كبير.وأوضحَ القناصُ أنَّ البطولاتِ العربيةَ ستواصل حضورها من خلال بطولات الأندية أو المنتخبات التي سيُعلنُ مستضيفُها قريبًا.// انتهى //22:50ت م0091