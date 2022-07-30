الرياض 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسكسب المنتخب السعودي للشباب نظيره الكويتي 72- 63 ، خلال مواجهتهما - اليوم - في صالة نادي الوصل بمدينة دبي، ضمن منافسات البطولة الخليجية للشباب لكرة السلة المؤهلة لكأس آسيا.وشهدت بداية اللقاء تفوق وأفضلية للأخضر، حيث استطاع أن ينهى الفترة الأولى لصالحه 17 -10 بفارق 7 نقاط ، والفترة الثانية تفوق الأخضر 37-30، والفترة الثالثة لصالح المنتخب السعودي بفارق نقطة واحدة 47-46، لتنتهي الفترة الرابعة بتفوق الأخضر دفاعا وهجوما وبفارق تسع نقاط .ويلعب المنتخب السعودي مباراته الثالثة غداً أمام المستضيف نظيره الإماراتي.// انتهى //23:27ت م0094