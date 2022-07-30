الطائف 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واستمكّن الجواد قسورة الخالدية ابن ليث الخالدية لإسطبلات الخالدية بإشراف المدرب سعد بن مطلق بن مشرف وقيادة الخيال عبدالله العوفي من الفوز بجائزة الشوط السادس ضمن السباق التحضيري لكأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله الفيصل للخيل العربية الأصيلة.وجاء فوز قسورة الخالدية ضمن مشاركته - اليوم - في الشوط السادس بالحفل السباقي الثامن عشر في موسم سباقات الطائف 2022 التي ينظمها نادي سباقات الخيل بميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية.وتكون الحفل من ثمانية أشواط لمختلف الدرجات بتنوع الفئات والأعمار للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد ، فيما سجلت الفرس إرسيليا لأبناء سعد عبدالله الفراج فوزاً قوياً بسابع أشواط الحفل والذي أُقيم على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية.وخطف الجواد لوقانيني لإسطبل الشاكرين الفوز بالشوط الثامن على كأس نادي سباقات الخيل.// انتهى //23:45ت م0095