المدينة المنورة 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واسوصلت إلى المدينة المنورة - اليوم - الدفعة الأولى من معتمري الخارج، البالغ عددهم 176 زائراً من جمهورية العراق, وذلك في اليوم الأول لبداية انطلاق موسم العمرة لهذا العام 1444هـ.وكان في استقبالهم عدد من مسؤولي وزارة الحج والعمرة بباقات الورود وأطباق متنوعة من التمور وعبوات ماء زمزم.يذكر أن وزارة الحج والعمرة أطلقت موعد موسم العمرة لمعتمري الداخل والخارج للعام الهجري الحالي 1444هـ ابتداءً من الأول من محرم، حيث أتاحت الوزارة خدمة إصدار تصاريح العمرة وحجز المواعيد عبر تطبيق "اعتمرنا" وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار لتأدية العمرة بطمأنينة ويسر، حيث يوفر التطبيق عددًا من الخيارات المتنوعة لحجز المواعيد بحسب الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام على مدار الساعة، كما يُقدم عددًا من التعليمات لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.// انتهى //23:52ت م0096