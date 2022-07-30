الرياض 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م واستوجت عضوة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع شاهة السويد - أمس - أبطال البطولة النسائية لفنون القتال المتنوع للكبار 18 سنة وأكثر والتي أقيمت في جدة .وحققت اللاعبة مارينا كامرا ذهبية وزن أقل من 52,2 كجم، فيما حققت شروق العرفاوي ذهبية وزن أقل من 56,7 كجم ، فيما نالت ذهبية وزن أقل من 62,2 كجم اللاعبة زهرة الرزازي، وذهبت الميدالية الذهبية لوزن 65,8 كجم لسواهز عسيري.وشهدت البطولة حضور رئيس الاتحاد عبدالعزيز جليدان وعضو مجلس الإدارة يزيد كتوعة والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالله الهزاع.// انتهى //23:52ت م0097